L-a pus la punct! Ce a spus Lamine Yamal despre Adrien Rabiot după ce Spania a eliminat-o pe Franța de la EURO 2024

Înaintea meciului, Adrien Rabiot i-a transmis lui Lamine Yamal că: ”Dacă vrea să joace într-o finală, va trebui să facă mai multe lucruri pe teren decât a făcut până acum”.

Lamine Yamal: ”Celebrarea mea a fost pentru persoana care știe că a fost pentru ea!”

Lamine Yamal a ascultat ”sfatul” primit din partea mijlocașului francez, iar, în meciul din semifinală, a dat răspunsul pe teren. La scorul de 1-0 în favoarea Franței, după reușita lui Kolo Muani din pasa lui Kylian Mbappe, Lamine Yamal a primit balonul în afara careului, l-a driblat scurt pe Adrien Rabiot și a expediat o adevărată ”bijuterie” spre poarta ”Cocoșului Galic”, fără șansă pentru Mike Maignan.

După reușita sa, Lamine Yamal s-a uitat spre camerele de filmat și a spus: ”Vorbește acum, vorbește acum!”

La finalul meciului, starul Barcelonei a făcut din nou referire la declarațiile făcute de Adrien Rabiot înaintea meciului.

”Când am marcat, am încercat să mă gândesc la echipă, cel mai important lucru, nu am vrut să dau importanță lucrurilor venite din exterior. Întotdeauna am spus că destinul îi pune pe toți la locul lor și sunt foarte fericit că am înscris și că am ajuns în finală.

Celebrarea mea? A fost pentru persoana care știe deja că a fost pentru ea. Sunt foarte fericit pentru victorie și că am reușit să îmi ajut echipa. Nu trebuie să dăm importanță unor astfel de lucruri”, a spus Lamine Yamal la finalul meciului.

Nu este primul răspuns al lui Lamine Yamal pentru Adrien Rabiot. Imediat după declarațiile francezilor, puștiul Barcelonei a postat o imagine sugestivă pe rețelele sociale cu mesajul: ”Mută în liniște, vorbește doar când este timpul să spui șah-mat!”

VIDEO Rezumatul meciului Spania - Franța 2-1