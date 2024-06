Jude Bellingham, egalul lui Beckham, Scholes și Lampard! Borna atinsă în thriller-ul Anglia - Slovacia

Jude Bellingham, egalul lui David Beckham, Paul Scholes și Frank Lampard

După 90 de minute în care Anglia a fost condusă de Slovacia, după golul marcat de Ivan Schranz în minutul 25, totul părea că Harry Kane & co. vor fi eliminați de la EURO 2024.

Totuși, cu 90 de secunde înainte de final, Jude Bellingham a reușit să restabilească egalitatea cu oun gol superb din foarfecă și a trimis jocul în prelungiri. Starul lui Real Madrid Jude Bellingham a ajuns astfel la patru goluri marcate în cariera sa la turneele finale.

Bellingham a marcat un gol la Cupa Mondială din 2022 și, până în acest moment, două goluri la EURO 2024. Așadar, Bellingham le-a egalat recordurile unor fotbaliști de legendă precum Paul Scholes, David Beckham sau Frank Lampard.

Jude Bellingham has now scored as many major tournament goals as Paul Scholes, David Beckham and Frank Lampard (all 3).

