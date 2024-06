"Inexplicabil!" Ce a spus Ronald Koeman despre jucătorul care a izbucnit în lacrimi după ce a fost schimbat în minutul 34

Joey Veerman a rezistat doar 34 de minute pe teren contra Austriei. Selecționerul Ronald Koeman a decis să îl înlocuiască încă din prima repriză cu Xavi Simons, după o prestație modestă a mijlocașului de la PSV Eindhoven.

Veerman a atins mingea de 29 de ori, iar de 16 ori a pierdut posesia. Mai mult, mijlocașul Olandei a pasat în total de 19 ori, însă doar de 9 ori a găsit un coechipier, potrivit datelor furnizate de Opta.

Având în vedere prestația modestă a lui Veerman și scorul de pe tabelă, 1-0 pentru Austria din minutul 6, Ronald Koeman a apelat devreme la schimbare, iar jucătorul său a izbucnit în lacrimi pe banca de rezerve.

La conferința de presă de după meci, Ronald Koeman a fost întrebat despre schimbarea lui Veerman: "Ar trebui să îl întrebați pe el ce a simțit când l-am schimbat. Când ești selecționer trebuie să intervii când cineva joacă așa. A pierdut foarte multe mingi, iar pentru mine a fost inexplicabil", a fost reacția selecționerului Olandei, potrivit De Telegraaf.

55&47 - Joey Veerman lost possession with 55% of his touches against Austria (16/29) and had a passing accuracy of 47% (9/19). Unrecognizable. #EURO2024 pic.twitter.com/Fytbn9hYaT