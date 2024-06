Întrebat despre succesul din startul grupei, selecționerul a vorbit la superlativ despre eroii din teren și despre ce a urmat după victoria de senzație de la debut:

"A fost mai ușor decât pare de afară, asta pentru că după doi ani și jumătate ne-am construit un mod de lucru, avem un anumit climat, mizăm pe niște băieți cu mult caracter, echilibrați, responsabili și profesioniști. Avem regulile noastre și totul a venit de la sine. A fost normală euforia de după joc. Sunt momente care trebuie consumate.



Am ajuns la hotel, am servit cina și apoi am mers la odihnă A urmat procesul de recuperare din punct de vedere fizic și mental. A fost un consum dublu, foarte mare. A urmat apoi procesul de pregătire care a evoluat așa cum mi-am dorit", a declarat fiul lui Anghel Iordănescu, în cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o în cursul zilei de vineri.

Iordănescu pune Belgia peste Ucraina: "Provocare de nivel superior"

Evident, selecționerul a subliniat valoarea individuală și cea de grup a belgienilor, considerând că întâlnirea cu naționala lui Tedesco e un test mai greu decât cel cu Ucraina, mai ales că Belgia ocupă locul al treilea în ierarhia FIFA, are zero puncte și va juca un meci de totul sau numic la Koln. Cu un discurs echilibrat, Iordănescu junior a dat asigurări că a analizat așa cum trebuie valoroasa națională a lui De Bruyne și Lukaku și a pus accentul pe mentalitatea care poate face diferența:

"Nu îmi place să fac comparații între echipe, fiecare echipă are identitatea ei, stilul ei. Mâine vorbim de o nouă provocare, la un nivel superior, ținând cont și de context. Înainte de orice, vorbim de locul trei mondial, cu jucători foarte valoroși, o echipă care vine cu nevoie foarte mare de puncte. O provocare foarte mare de care sunt sigur că suntem pregătiți și pe care o așteptam. Ne doream să fim la EURO, asta îți oferă EURO, cei mai buni adversari.

Pentru noi, sunt experiențe fantastice și vreau să cred că avem doar de câștigat. Mâine va fi momnetul în care va trebui să ne ridicăm, să ne adunăm, să ne organizăm foarte bine, să fim din nou intenși, să fim exacți, să fim eficienți. Referitor la celelalte rezultate, ne uităm la toate meciurile din grupa noastră. Analizăm adversarii, dar nu vorbim despre rezultate, nu putem controla rezultatele, rămânem concentrați pe ce putem controla și influența. Tot timpul am fost la mâna noastră, nu așteptăm ajutor de la nimeni, trebuie să învățăm să avem o mentalitate în sensul ăsta, să fim foarte hotărâți în ceea ce facem, chiar dacă fotbalul îți poate aduce și surprize neplăcute, dar să depinzi de tine și să faci tot ce poți mai bine să îți atragi rezultatul de partea ta", a mai punctat selecționerul României.