Cele două reprezentative și-au dat întâlnire sâmbătă seară în a doua rundă din faza grupelor de la Campionatul European din Germania la Koln, pe ”Rhein Energie Stadion”.

Ilie Dumitrescu a urmărit prima repriză din România - Belgia și a dat verdictul: ”Asta ne-a costat” / ”Simt că putem să marcăm”

La pauza meciului, Ilie Dumitrescu a ținut să puncteze faptul că începutul slab a costat enorm naționala lui Edi Iordănescu, dar fostul internațional are totuși încredere că selecționata poate marca în actul secund.

”Începutul ne-a costat puțin. Burcă joacă bine pentru Bancu, dar Bancu nu se informează. Cu spatele, Tielemans face pressing-ul de întâmpinare. Minge ajunge la Lukaku. E greu de gestionat. Tielemans apare singur din linia a doua și are finalizare.

După, am încercat să echilibrăm jocul. Am avut o situație bună a lui Drăgușin. În momentul în care adversarul dezvoltă jocul... Nu am reușit să câștigăm multe dueluri. Nu le-am pus probleme pe faza ofensivă. Ne-au cam surprins pe partea dreaptă, cu Mihăilă și Bancu.

De Bruyne e periculos între linii. Trebuie să avem grijă. Simt că putem să marcăm. Nu trebuie să pierdem organizarea pe faza defensivă. Avem personalitate când intrăm în posesie, dar întâlnim un adversar într-o seară foarte bună. Nu pierd mingea ușor.

Noi vom marca, o să vedeți”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Echipele de start

România: Fl. Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Mihăilă

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Mogoș. Racovițan, Rus, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Șut, Olaru, I. Hagi, Coman Pușcaș, Alibec, Bîrligea

Selecționer: Edward Iordănescu

Belgia: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco - Mangala, Onana - Trossard, De Bruyne, Doku - Lukaku

Rezerve: Kaminski, Bakayoko, De Cuyper, De Ketelaere, Lukebakio, Openda, Sels, Theate, Tielemans, Vermeeren, Vertonghen, Vranckx

Selecționer: Domenico Tedesco

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)