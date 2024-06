Gigi Becali crede că România poate câștiga EURO 2024: ”Eu așa gândesc”

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), ieşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

Gigi Becali: ”Eu acolo vreau, așa gândesc”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat după succesul răsunător al României. Încărcat cu entuziasm, omul de afaceri spune că vrea ca ”tricolorii” să câștige turneul final.

„Pe mine nu mă întrebați, eu nu sunt negativist. Eu tot timpul spun că o să câștigăm. Când e vorba despre noroc la fotbal, se poate întâmpla orice.

Noi acum suntem calificați, că am câștigat 3-0, nu? Suntem calificați! E vorba de golaveraj. Eu nu mă gândesc la optimi, mă gândesc la cupă! De ce să gândesc că ne bate Franța, Germania? Eu acolo vreau, eu așa gândesc. Cu Elveția am zis că vreau locul 1, s-o batem pe Elveția. Și am bătut-o și am luat locul 1. Și acum vreau locul 1 în grupă eu”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Ajutată și de rezultatul de 1-0 din meciul Slovacia-Belgia, România are mari șanse pentru calificarea în fazele eliminatorii de la EURO 2024. Este pe primul loc după prima etapă, cu trei puncte și cu cel mai bun golaveraj din grupă.

Meciul cu Belgia de la Koln este programat sâmbătă, de la ora 22:00, iar grupa se va încheia miercuri, de la ora 19:00, cu Slovacia.

Câți bani a încasat FRF după victoria cu Ucraina

Pe lângă cele trei puncte importante, tricolorii au încasat și un premiu financiar substanțial de oferit de UEFA pentru victorie: un milion de Euro.

Pentru calificarea la turneul final, România a mai primit de la UEFA suma de 9.250.000 de euro, ceea ce înseamnă că a obținut până acum la EURO 2024 suma de 10.250.000 de euro.

Suma totală încasată de FRF se poate crește, în funcție de parcursul echipei în competiție. UEFA oferă un premiu de 1.000.000 de euro pentru victorie și 500.000 de euro pentru remiză în faza grupelor. Calificarea în optimile de finală va fi recompensată cu 1.500.000 de euro.