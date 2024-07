Francois Letexier, pregătit de acțiune: "A fost o surpriză!" Centralul va scrie istorie în finala Euro 2024

Cu această ocazie, francezul François Letexier, în vârstă de 35 de ani, va deveni cel mai tânăr arbitru al unei finale EURO.

"Desigur, este o onoare mare și o satisfacție mare să fiu numit pentru acest meci", a spus el, potrivit site-ului UEFA. "A fost o surpriză, pentru că am încercat doar să rămân concentrat zi de zi pe parcursul întregului turneu și nu mă așteptam la ceva atât de mare."

EURO 2024 este prima experiență a lui Letexier la un turneu major, iar până acum a arbitrat trei meciuri: două egaluri în faza grupelor: Croația - Albania și Danemarca - Serbia, precum și victoria Spaniei cu 4-1 asupra Georgiei în optimi de finală. De asemenea, a fost al patrulea arbitru la meciul de deschidere, când gazda Germania a învins Scoția la Munchen.

"Într-un turneu sunt atât de multe aspecte care sunt diferite față de un meci sau o competiție normală, așa că faptul că am fost al patrulea arbitru la meciul de deschidere a fost un lucru bun pentru mine", a explicat el. "Am avut mai puțină presiune la primul meci pe care l-am arbitrat și am putut învăța, am văzut cum funcționează totul și m-a ajutat să controlez presiunea și emoțiile."

François Letexier a dezvăluit cum a primit vestea că va arbitra finala Euro

Cu toate acestea, francezul a dezvăluit că a avut emoții în momentul în care a primit vestea de la directorul general al arbitrajului UEFA, Roberto Rosetti, că a fost selectat pentru finală.

"A fost o conversație rapidă, Roberto a mers direct la țintă. M-a întrebat dacă mă aștept la ceva. Am spus 'nu' și apoi mi-a spus că voi fi arbitrul finalei, și cam atât.

Am fost atât bucuros, cât și surprins - a fost un moment emoționant și pentru că este ceva atât de rar. Am fost nerăbdător să împărtășesc vestea cu asistenții mei, Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Acesta a fost primul meu sentiment pentru că este o recompensă pentru echipă. Am lucrat împreună timp de opt ani, așa că avem o istorie lungă și am vrut să împărtășesc momentul cu ei", a mai spus Letexier.

Cum arată briga de arbitri

Letexier va conduce o echipă predominant franceză în finala de la Berlin.

Alături de el vor fi asistenții francezi Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Szymon Marciniak din Polonia va fi al patrulea oficial.

Rolul de arbitru asistent video (VAR) va fi deținut de Jérôme Brisard (Franța), asistat de Willy Delajod (Franța) și susținut de Massimiliano Irrati (Italia). Oficialul polonez Tomasz Listkiewicz va completa echipa în calitate de asistent rezervă.