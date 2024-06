Fundașul central al celor de la Real Madrid, Antonio Rudiger, nu a participat la antrenamentul de marți al selecționatei de fotbal a Germaniei din cauza unei probleme musculare suferite în ultimul meci din faza grupelor EURO 2024.

În timp ce restul echipei s-a antrenat sub comanda selecționerului Julian Nagelsmann, Rudiger s-a pregătit separat în sală.

