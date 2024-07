Roș-albaștrii vin după două jocuri pozitive în care au obținut două rezultate pozitive: 2-1 vs. Almere City, 8-0 vs. CSV Apeldoorn. De cealaltă parte, corviniștii au pierdut în ambele amicale disputate: 0-2 vs. Celje și 0-2 vs. Borac Banja Luka.

Elias Charalambous, declarație în forță înainte de FCSB - Corvinul Hunedoara

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a fost prezent la conferința de presă premergătoare Supercupei României și a ținut să puncteze faptul că adversarii au arătat bine din punct de vedere fizic stagiunea trecută, dar chiar și așa, jucătorii săi speră să aducă un nou trofeu în cabină la capătul celor 90 de minute.

”Începem noul an. Avem acest meci pentru trofeu. Vrem să începem anul cât se poate de bine și să câștigăm trofeul. (n.r. Corvinul) arată bine fizic și va fi un joc dificil. Știu că jucătorii vor dori să-i facă mâine fericiți pe suporteri. Fotbaliștii echipei naționale sunt foarte importanți și pentru echipa noastră. Mâine o să avem încredere în lot”, a spus Elias Charalambous.

După FCSB - Corvinul, pentru gruparea roș-albastră urmează partida de marți, 9 iulie, de la ora 22:00, în primul tur preliminar din UEFA Champions League împotriva lui Virtus, în San Marino.

FCSB, în perioada de transferuri

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Marius Ștefănescu (Sepsi OSK / 1.31 milioane de euro), Daniel Popa (FCU Cluj / 300.000 de euro), David Kiki (FCV Farul Constanța / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Musi (Petorlul), Malcolm Edjouma (Bari), Ovidiu Perianu (FC Buzău), Victor Stancovici (Unirea Dej), Matei Tănasă (FC Buzău)

Plecări - Ovidiu Popescu (FCU Cluj / gratis), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia / împrumutat), Matei Tănasă (Poli Iași / gratis)