Spania este noua regină a Europei, după ce ibericii antrenați de Luis de la Fuente au câștigat finala EURO 2024, 2-1 duminică seara cu Anglia, goluri marcate de Nico Williams (minutul 47) și Mikel Oyarzabal (minutul 86), respectiv Cole Palmer (minutul 73).

Spaniolul Rodri a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucător al turneului final din Germania.

Închizătorul cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate a bifat șase apariții la EURO 2024 și a înscris un gol, ”bifând” la turneul final o precizie a paselor de 92,84%.

Squawka l-a numit pe Rodri ”mijlocașul complet al planetei”, atrăgând atenția asupra unei statistici fabuloase.

De la începutul anului 2023, spaniolul de la Manchester City a câștigat 8 trofee-competiții și alte 5 trofee individuale, și a pierdut doar 4 meciuri, cu echipa de club sau echipa națională!

2 Premier League

1 FA Cup

1 Champions League

1 Supercupa Europei

1 Campionatul Mondial al Cluburilor

1 Liga Națiunilor

1 Campionat European

* Acestora li se adaugă trofeele individuale:

Jucătorul meciului în finala Champions League 2023

Jucătorul sezonului în Champions League 2023

”Golden Ball” la Campionatul Mondial al Cluburilor 2023

Jucătorul sezonului în Liga Națiunilor 2023

Cel mai bun jucător de la Campionatul European 2024

