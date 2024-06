Discursul lui Nicolae Stanciu l-a deranjat pe Marius Șumudică: ”Nu își avea rostul!”

Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 29 cu un gol superb, iar Răzvan Marin și Denis Drăguș au înscris și ei în repriza secundă.

Marius Șumudică, deranjat de discursul lui Nicolae Stanciu

La conferința de presă de la finalul meciului, Nicolae Stanciu a avut un discurs prin care a criticat mai multe voci din fotbalul românesc care de-a lungul timpului au avut cuvinte dure la adresa jucătorilor echipei naționale după rezultatele mai slabe obținute de tricolori.

”Am spus-o de când au început preliminariile, ăsta este atuul nostru, suntem o familie. Acum ați văzut și dumneavoastră că așa este, chiar dacă unii nu au crezut acest lucru. Asta este forța noastră, suntem ca frații atât în teren, cât și în afara lui.

Chiar avea de gând să vorbesc indiferent de rezultatul meciului, pentru că un coleg de-ai dumneavoastră mi-a spus ieri că sunt căpitanul echipei și că sunt mereu negativist și că mă cert cu fanii sau cu voi. Îmi prezint scuzele dacă v-am jignit pe voi, pe cei din presă și le prezint scuzele și celor două-trei mii de oameni care ne-au huiduit și au plecat de la meciul cu Bulgaria.

Nu sunt deloc ironic, sunt scuze sincere. Ceea ce vă rog eu în calitate de căpitan este ca indiferent ce se va întâmpla pe viitor, să rămână totul la critică, pentru că în doi ani de zile ați dus-o la un alt nivel. Ați jignit colegi, m-ați jignit pe mine, chiar cu câteva zile înainte de European.

Nu avem nicio problemă să ne criticați, credeți-mă, dar nu jigniți. Eu pot să accept, sunt cel mai slab număr 10, nu am nicio problemă. A fost visul meu să ajung la națională și am ajuns. Am trecut prin multe să ajung aici, colegii mei la fel, și încercăm să ne facem treaba cât mai bine”, a spus Nicolae Stanciu la conferința de presă.

Marius Șumudică consideră că Nicolae Stanciu ar fi trebuit să uite de problemele din trecut și să se bucure pentru succesul României. În opinia fostului antrenor de la Gaziantep, declarațiile căpitanului României umbresc succesul primei reprezentative.

”Nu cred că își avea rostul după victoria asta, am câștigat 3-0. Toată lumea era fericită, nu avem nevoie de fisuri în momentul de față. Și el recunoaște că dă golul carierei, de ce umbrești această reușită cu declarația asta?

Nu avea rost din punctul meu de vedere, poate asta a simțit. Nu și-a găsit momentul potrivit. El trebuia să fie bucuros, nu să stai să prezinți scuze și după să treci în partea cealaltă”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Programul României la EURO 2024

17 iunie (Munchen), România - Ucraina 3-0

3-0 22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt).

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie