Didier Deschamps a explicat ce i-a lipsit Franței în semifinala cu Spania: ”Nu am jucat prea bine!”

Didier Deschamps: ”Nu am jucat prea bine!”

La finalul meciului, Didier Deschamps a vorbit despre eșecul ”Cocoșului Galic” și a explicat ce au avut în plus spaniolii la meciul de la Munchen.

”Am întâlnit o echipă a Spaniei foarte bună, care a confirmat tot ceea ce a reușit înainte. Am fi putut să ne descurcăm mai bine împotriva unui adversar care a avut controlul, în particular în ceea ce privește direcția jocului.

Am reușit să deschidem scorul, ceea ce a fost grozav. Spania, totuși, a dominat jocul. Nu am jucat prea bine, nu am verticalizat cum mi-aș fi dorit. Am luptat până la final, cu anumite limite provocate de diverse motive. Am fost nevoiți să ne descurcăm cu mulți jucători aflați în situații complicate. Suntem la al șaselea meci, poate am fost și mai obosiți.

Spania nu este o echipă timidă sau defensivă, este o echipă care se apără foarte bine. Nici noi nu am avut toate armele ofensive, din anumite motive, a trebuit să ne adaptăm. Nu am fost la fel de eficienți”, a spus Didier Deschamps la finalul partidei.

