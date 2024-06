Dezvăluire surprinzătoare: ”Am negociat eu cu Florin Niță”

”Veteranul” Florin Niță a impresionat cu evoluțiile sale din meciurile de la EURO 2024 și ar putea prinde un transfer în această vară. După ce a fost urmărit de câteva cluburi din Serie A la Frankfurt, iar Dan Șucu a recunoscut că l-ar vrea la Rapid, turcii de la Gaziantep s-au mișcat mai repede și i-au făcut deja o ofertă.

Florin Bratu, în prezent oficial la CS Dinamo, a dezvăluit că a negociat cu portarul român pe vremea când era antrenor la Karmiotissa.

Transferul nu s-a realizat după ce președintele clubului cipriot s-a opus, spune cel poreclit „Mitraliera”.

Florin Bratu dezvăluie: ”Am negociat cu Florin Niță”

”Anul trecut, pe vremea aceasta, am negociat eu cu Florin Niță. Am vrut să-l iau în Cipru la Karmiotissa. El nu juca atunci. Am fost foarte aproape. Au lipsit mici detalii.

Din păcate, președintele clubului de atunci a considerat că nu a putut să meargă mai departe. Au foarte mici diferențe. El și-a dorit să vină.

Nu avea echipă atunci. U Cluj a mai fost aproape de el. Eu mă bucuram dacă venea. Dar poate e mai bine că nu a venit. Ne-am salvat totuși de la retrogradare”, a spus Florin Bratu, la Digi Sport.

Sezonul trecut, Niță a fost printre cei mai buni portari din campionatul Turciei. La Gaziantep a fost pregătit și de Marius Șumudică, dar și de Florin Tene, antrenor de portari care a avut un rol esențial în ascensiunea lui Niță și la FCSB, dar și la formația turcă.

România a terminat pe primul loc Grupa E și va juca în optimi contra Olandei. Meciul împotriva selecționatei lui Ronald Koeman are loc marți, de la 19:00, la Munchen. Partida va fi transmisă în direct de Pro TV și VOYO, iar imagini din meci puteți vedea și pe www.sport.ro.