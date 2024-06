După debutul entuziasmant de la EURO 2024, România - Ucraina 3-0 (goluri Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Denis Drăguș), tricolorii lui Edward Iordănescu dau piept sâmbătă, la Koln, cu naționala Belgiei, de la ora 22:00, LIVE pe PRO TV și VOYO și LIVE TEXT cu VIDEO EXCLUSIV pe Sport.ro.

Romelu Lukaku și compania sunt pe locul 3 în clasamentul FIFA, după campioana mondială Argentina și vicecampioana mondială Franța, însă belgienii au pierdut surprinzător primul meci din Grupa E, 0-1 cu Slovacia.

România - lider în Grupa E, Belgia - pe ultimul loc

După Slovacia - Ucraina 1-2 de vineri, România continuă să fie lider în clasamentul Grupei E:

1. ROMÂNIA 3 puncte (1 meci)

2. UCRAINA 3 puncte (2 meciuri)

3. SLOVACIA 3 puncte (2 meciuri)

4. BELGIA 0 puncte (1 meci)

* Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

* Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată: câștigătoarea Grupei E vs. locul 3 din Grupa A/B/C/D, locul 2 din Grupa E vs. locul 2 din Grupa D, locul 3 din grupa E vs. locul 1 din Grupa B/C

Echipa probabilă a Belgiei în meciul cu România

Publicația La Derniere Heure a dezvăluit cum va arăta echipa naționalei Belgiei în meciul cu ”tricolorii” lui Edward Iordănescu:

Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana - Bakayoko, De Bruyne, Doku - Lukaku.