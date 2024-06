Cum l-a influențat Cristiano Ronaldo pe Florinel Coman: ”A început să urle”!

Echipa națională de fotbal a României se află în cantonament la baza de la Mogoșoaia, unde se pregătesc intens pentru meciurile amicale împotriva Bulgariei și Liechtenstein, programate pe 4 și 7 iunie, pe stadionul Steaua.

Florinel Coman: "S-a dus mingea direct în geam"

Florinel Coman, jucător la FCSB, a povestit într-un interviu pentru FRF o întâmplare amuzantă din copilărie, când a încercat să reproducă un gol marcat de Cristiano Ronaldo. Încercarea sa s-a soldat cu spargerea unui geam și o reacție nervoasă din partea bunicului său.

”Am venit de la școală și, când am intrat pe poartă, era mingea pe mijlocul curții. Fusese meci înainte, cu o seară. Cristiano a marcat un gol din lovitură liberă. Când am văzut mingea, am lovit-o și s-a dus direct în geam. A început bunicul meu să urle pe acolo", a povestit Florinel Coman, în cadrul unui interviu pentru FRF.

Programul României la EURO 2024

România se pregătește și pentru participarea la EURO 2024, unde va întâlni selecționatele Ucrainei, Belgiei și Slovaciei în grupa preliminară. Programul meciurilor este următorul:

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina, Munchen

17 iunie, ora 19:00: Belgia - Slovacia, Frankfurt

22 iunie, ora 16:00: Slovacia - Ucraina, Dusseldorf

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România, Koln

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România, Frankfurt

26 iunie, ora 19:00: Belgia - Ucraina, Stuttgart

Lotul lărgit al României pentru EURO 2024

Portari:



Florin Niță (Gaziantep, Turcia)

Horațiu Moldovan (Atletico Madrid, Spania)

Ștefan Târnovanu (FCSB)

Răzvan Sava (CFR Cluj)

Fundași :

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania)

Vasile Mogoș (CFR Cluj)

Radu Drăgușin (Tottenham, Anglia)

Bogdan Racovițan (Rakow, Polonia)

Adrian Rus (Pafos, Cipru)

Ionuț Nedelcearu (Palermo, Italia)

Andrei Burcă (Al-Okhdood, Arabia Saudită)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași:



Deian Sorescu (Gaziantep, Turcia)

Marius Marin (Pisa, Italia)

Alexandru Cicâldău (Konyaspor, Turcia)

Răzvan Marin (Empoli, Italia)

Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudită)

Adrian Șut (FCSB)

Darius Olaru (FCSB)

Constantin Grameni (Farul Constanța)

Dennis Man (Parma, Italia)

Valentin Mihăilă (Parma, Italia)

Ianis Hagi (Deportivo Alaves, Spania)

Florinel Coman (FCSB)

Atacanți:



Denis Drăguș (Gaziantep, Turcia)

George Pușcaș (Bari, Italia)

Denis Alibec (Muaither, Qatar)

Daniel Bîrligea (CFR Cluj)

Campionatul European din Germania 2024 va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO, unde fanii vor avea ocazia de a urmări performanțele echipei naționale a României.