Ciprian Marica: ”Turcii au avut mai multă vlagă, noi nu am reușit să stăm în meci!”

Ciprian Marica a analizat meciul Olanda – Turcia și inevitabil l-a comparat cu partida olandezilor contra României, scor 3-0. Fostul atacant a remarcat mai multă energie în rândul turcilor și faptul că naționala pregătită de Vincenzo Montella a pus presiune pe toată durata jocului. Marica susține că aceste lucruri le-au lipsit tricolorilor în meciul de la Munchen.

În plus, Marica a remarcat faptul că Gakpo a fost ”anihilat” de Mert Muldur, chiar dacă fundașul lateral turc a comis o greșeală și a trimis balonul în propria poartă la scorul de 1-1.

”Mi-a plăcut extraordinar de mult acest Baris (n.r. Yilmaz), atacantul turcilor, excelent l-a bătut pe Van Dijk. Vom vedea și o ocazie mare, bara lui Arda Guler, care câștigă duel aerian cu Van Dijk, îl chinuie teribil aproape tot meciul.

De mult nu l-am văzut pe Van Dijk, un jucător de aproape doi metri să sufere atât de mult. Turcii nu i-au lăsat să joace, au fost mult mai prezenți decât am fost noi. Inevitabil, am comparat puțin cele două partide. Au fost acolo, au încercat să stea sus, au pus presiune, au avut mult mai multă vlagă, noi nu am reușit să stăm în meci foarte mult.

Gakpo a fost aproape inexistent. Muldur, puștiul ăsta de 25 de ani, cedează, face o greșeală, dar reușește să își câștige duelurile cu Gakpo, ceea ce noi nu am reușit. Diferența se face în momentul în care Olanda mută și îl bagă pe Weghorst de doi metri și încep să arunce cu baloane pentru el”, a spus Ciprian Marica la Studio EURO 2024.

VIDEO Rezumat Olanda - Turcia 2-1