Sâmbătă seară au avut loc ultimele două confruntări din sferturile de finală de la turneul final din Germania: Olanda - Turcia 2-1 și Anglia - Elveția 1-1 (5-3 d.l.d.).

Ciprian Marica a fluturat steagul Turciei în direct la TV și a rostit șapte cuvinte

Ciprian Marica, fost internațional român, a fost invitatul lui Costin Ștucan în platoul emisiunii Studio EURO 2024 și a ținut să o felicite pe naționala Turciei pentru că a ajuns până în sferturi.

”Jos pălăria pentru turci! Au jucat excelent”, a spus Ciprian Marica la Studio EURO 2024.

Pentru a ajunge în sferturi, reprezentativa Turciei a trecut în optimi de Austria cu 2-1. În grupe, turcii s-au clasat pe doi, după ce au obținut două victorii (3-1 vs. Georgia, 2-1 vs. Cehia) și au pierdut o dată (0-3 vs. Portugalia).

Echipele de start

Olanda: Verbruggen - Ake, Van Dijk, De Vrij, Dumfries - Reijnders, Simons, Schouten - Gakpo, Depay, Bergwijn

Rezerve: Biljow, Flkken, Geertrulde, De Ligt, Wijnaldum, Frimpong, Weghorst, Van de Ven, Veerman, Blind, Malen, Brobbey, Gravenberch, Zirkzee

Selecționer Ronald Koeman

Turcia: Günok - Müldür, Akaydin, Ayhan, Bardakci, Kadioglu - Yilmaz, Ozcan, Calhanoglu, Yidiz - Guler

Rezerve: Bayindir, Cakir, Celkil, Yokuslu, Akturkoglu, Tosun, Yazici, Kaplan, Kahveci, Akgun, Yildirm

Selecționer Vincenzo Montella