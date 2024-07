"Cel mai bun din lume!" Fotbalistul care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu. Cine crede că va câștiga Euro

Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Rodri, marcatorul unui frumos pentru Spania în meciul cu Georgia.

"Îl ai pe Rodri, care luminează jocul. El are mereu soluția înainte să primească mingea. Este cel mai bun jucător din lume pe această poziție în momentul de față. Spania a avut aceeași exprimare de la primul meci", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Ilie Dumitrescu merge pe mâna Spaniei

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu o vede pe Spania principala favorită la câștigarea turneului final din Germania.

Spania este singura echipă de la Campionatul European care a câștigat toate meciurile disputate, iar în grupe a reușit chiar performanța de a nu primi gol.

"E o diferență foarte mare, Spania are o exprimare consistentă, este singura echipă care nu-și iese din tipar, are o identitate de joc. Fundașii centrali, la 30 de metri de poartă, extremele stau în bandă, fixează adversarii, iar fundașii laterali sunt interi. Purtătorul de balon are mereu o soluție în plus", a mai spus Dumitrescu.

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.