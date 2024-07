Ce a făcut diferența în România - Olanda. Denis Drăguș: ”Din acest motiv suntem și puțin supărați”

Cody Gakpo a deschis scorul (minutul 20) în prima repriză, ca în actul secund Donyell Malen să realizeze dubla (minutul 83, minutul 90+3) și să închidă meciul la 3-0.

România și Olanda s-au confruntat la Munchen, pe ”Allianz Arena” în optimile de finală ale turneului din Germania

După meci, atacantul Denis Drăguș a vorbit sincer despre experiența de la EURO 2024 și a ținut să puncteze faptul că și-ar fi dorit să poată trece și de Olanda în faza eliminatorie.

”Ne-am dorit să mergem cât mai departe. Să ne bucurăm de aceste sentimente. Din păcate, ne-am oprit aici. Dar, cred că am dat totul și ne bucurăm că am reușit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult. Am dat totul pe teren. Poate fi un exemplu și sperăm că poate fi un exemplu pentru cei mai tineri.

Detaliile fac diferența. Am început bine, din acest motiv suntem puțin supărați. Am arătat că puteam să ne batem de la egal la egal. Dar, am primit gol. De acolo s-au schimbat lucrurile. Am început bine. Am avut ocazii. Din păcate, atât s-a putut în această seară.

Eu unul sunt fără cuvinte. Pentru Turcia, pentru ce s-a întâmplat aici. Susținere. Cum am spus. Cred că tot ce rămâne după acest European e speranța pe care am dat-o românilor. Inspirația pe care am transmis-o copiilor. Oricât de mic ai fi, dacă pui suflet și dacă îți dorești să dai totul poți face lucruri mari”, a spus Denis Drăguș.

România: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș - Marin, Stanciu, R. Marin - Man, Drăguș, Hagi

Rezerve: Moldovan, Târnovanu - Rus, Nedelcearu, Alibec, Cicâldău, Pușcaș, Mihăilă, Olaru, Sorescu, Racovițan, Bîrligea, Șut

Olanda: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake - Schouten, Simons, Reijnders - Bergwijn, Depay, Gakpo

Rezerve: Bijlow, Flekken, Blind, Brobbey, De Ligt, Frimpong, Geetruida, Maatsen, Malen, Van de Ven, Veerman, Weghorst, Wijnaldum, Zirkzee

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)