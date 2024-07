Bătaie între englezi și germani după ce nemții au fost ironizați pentru eliminarea de la EURO 2024

La Stuttgart, Germania a cedat dramatic împotriva Spaniei. După 1-1 în timpul regulamentar, gazdele au fost eliminate în urma golului înscris de Mikel Merino, în minutul 119.

Într-un alt oraș german, Dusseldorf, fanii Angliei se pregătesc de confruntarea cu Elveția, de sâmbătă seară.

După meciul Germaniei, câțiva fani englezi și germani au intrat într-un conflict. Într-un clip postat de Daily Mail se observă cum cele două tabere își împart pumni și picioare.

"Fanii englezi i-au ironizat pe cei germani după ce Germania a fost învinsă de Spania. Au început să cânte: 'Ați văzut vreodată germani câștigând un război?'.

Au fost aproximativ 20 de fani englezi implicați în conflictul cu grupul de germani", a spus un martor de la Dusseldorf, pentru Daily Mail..

