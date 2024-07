Au început negocierile pentru transferul lui Joshua Kimmich, imediat după eliminarea de la EURO 2024

Spaniolii au deschis scorul în minutul 51 prin Dani Olmo, dar Florian Wirtz a trimis jocul în prelungiri, după ce a înscris în minutul 89. Golul calificării Spaniei a venit în minutul 119, când Mikel Merino a deviat cu capul în poarta lui Manuel Neuer.

Imediat după eliminarea de la EURO 2024, Joshua Kimmich (29 de ani) a deschis negocierile pentru transferul său de la Bayern Munchen, echipă pentru care evoluează din 2015.

Intrat în ultimul an de contract cu gruparea bavareză, mijlocașul german este dorit de cei de la PSG, cu care a început deja să negocieze în această perioadă, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Rămâne de văzut în ce măsura va dori Bayern Munchen să renunțe la jucătorul său. Există posibilitatea ca bavarezii să vină cu o altă ofertă pentru căpitanul naționalei Germaniei.

În perioada petrecută la Bayern Munchen, Kimmich se poate lăuda cu opt titluri de campion, trei Cupe ale Germaniei și un trofeu UEFA Champions League.

#PSG have opened talks to try to sign Joshua #Kimmich from #BayernMunich. His contract expires in 2025 and he could leave Bayern. #transfers