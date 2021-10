„O să tragem concluzii după acest meci!” Adi Matei, analiza înfrângerii din Cupa României

Rapid a pierdut șansa de a se califica în sferturile Cupei României. Giuleștenii au fost învinși cu 2-0 de către Poli Timișoara și au rata ocazia de a rămâne în cursă pentru trofeul pe care l-au câștigat de 13 ori de-a lungul timpului.

Fără o parte din jucătorii de bază, Rapid nu a avut nicio șansă în fața bănățenilor, dar Adrian Matei, antrenorul care deține licența PRO, susține că elevii lui Mihai Iosif nu s-au ridicat la un nivel bun.

„Concluzii o să tragem după acest meci. Ca o concluzie rapidă aș putea spune că am făcut un meci mai puțin bun, unde am avut o posesie pasivă. Nu am reușit să ne creăm foarte multe ocazii de gol.

Am avut o ocazie creată dintr-un corner. Cei de la Poli au reușit să ne surprindă prin cele două contraatacuri.

Am încercat să acordăm o șansă și celeorlalți jucători, să vedem la ce nivel sunt. Sperăm să refacem moralul până luni, încercăm să jucăm cât mai mult fotbal.

Cupa României e o șansă de a te face cunoscut, de a juca în cupele europene, dar nu putem da timpul înapoi. Reproșurile nu îșin mai au rostul”, a declarat Adrian Matei la finalul meciului.