„Nu mă afectează așa tare că am luat bătaie!” Concluziile lui Valeriu Iftime după înfrângerea din Cupă: „Nu găsesc cui să îl las, apelăm la varianta a doua!” 

Echipa moldavă are mari probleme fără antrenor și după ce a fost ulimită de Farul în campionat, scor 0-8, a pierdut și în fața juniorilor trimiși de FCSB în Cupa României. Valeriu Iftime a anunțat că nu va numi un antrenor până în pauza de iarnă, după plecarea lui Mihai Teja.

Valeriu Iftime e resemnat după înfrângerea cu FCSB

Finanțatorul a recunoscut că nu se aștepta la înfrângere, însă nu s-a lăsat afectat de acest lucru.

„E clar că nu mă așteptam, dar nu e nicio tragedie. Avem o situație complicată, nu mai conta rezultatul. Nici nu știu ce mai e în mintea lor acum. Nu îi critic, vreau să îi întăresc pentru meciul cu CFR.

Nu am antrenor, e clar. Am zis că nu schimb nimic până în iarnă. Să știți că nu mă afectează așa tare că am luat bătaie. Aștept cu sufletul la gură să vină iarna, să găsesc niște soluții. Nu știu ce antrenor să pun! Sincer, nu știu! Sunt antrenori buni la noi, am tot felul de propuneri, dar chiar nu știu.

Meciul de azi era important doar prin prisma încrederii. Au vrut ei să joace... eu aș fi vrut să joace și niște copii, dar nu e după mine, e după ce vrea antrenorul.

Lucrurile sunt la fel de dramatice ca anul trecut, tot un milion și ceva de euro deficit. Dar nu banii contează, ci jocul, felul în care ne prezentăm. E complicat. Am vândut 7 jucători în vară, am greșit transferurile”, a declarat Valeriu Iftime la Orange Sport.

Valeriu Iftime, gata să renunțe la fotbal

În ceea ce privește planurile sale, Valeriu Iftime s-a arătat dispus să renunțe la club însă a dezvăluit care ar fi condițiile sale.

„Chiar nu știu ce să mai fac. Aș vrea să dau clubul ăsta cuiva care promite că îl mai susține măcar trei ani de zile, să îmi dea o garanție că merge mai departe. Nu aș vrea să îl închid, e păcat. Am o responsabilitate reală față de fotbalul din Botoșani.

Încerc să construiesc ceva, dar poate nu am pricepere. Din păcate, nu găsesc cui să îl las. Așa că apelăm la varianta a doua, să găsesc un antrenor pe placul meu, cum a fost Croitoru”, a adăugat patronul.