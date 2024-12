Mircea Rednic s-a arătat dezamăgit la flash-interviul de la finalul partidei, dar cu toate acestea spune că nu se gândește să plece de la Arad, acolo unde are cel mai lung ”mandat” din cariera sa.



Cu toate acestea, antrenorul spune că va avea o discuție cu Alexandru Meszar, principalul finanțator al echipei, și ar vrea să vadă o tresărire de orgoliu din partea elevilor săi în primul meci din 2024, pe care UTA îl va disputa ”acasă” cu FC Botoșani.



Mircea Rednic nu pleacă de la UTA Arad



”Să nu judecăm acum la supărare, dar să ținem cont că am avut probleme de efectiv, la mijloc a trebui. Ei aici au câștigat, acolo au câștigat jocul. Au avut șuturi pe poartă care au fost goluri. În repriza a doua am echilibrat jocul, am avut ocazii clare. Noi nu am dat gol, ei au dat, putea să fie 4-4. E meritul adversarului.



Am încercat să le explic situația, pentru că dacă câștigam continuam în Cupă. Am încercat să fac câteva modificări în echipă și am pierdut. (n.r. V-ați gândit să plecați?) Nu, niciodată. Mai avem un meci și după o să discut cu domnul Meszar și o să vedem. Dacă vor să plece în vacanță liniștiți trebuie să câștige ultimul meci”, a spus Mircea Rednic.



Cu o etapă înainte de pauza competițională, UTA Arad este pe locul 12, cu 22 de puncte, la egalitate cu Unirea Slobozia și Poli Iași. O victorie i-ar permite echipei lui Mircea Rednic să se distanțeze de zona retrogradabilă.



Mircea Rednic, cel mai lung ”mandat” din cariera sa



”Instalat” la Arad pe finalul lunii aprilie, în 2023, Mircea Rednic (62 de ani) și-a doborât recordul pentru cel mai lung ”mandat” din cariera sa. În prezent a strâns 603 de zile ca antrenor al UTA-ei, mai mult decât la oricare altă echipă din CV-ul său.



Precedentul ”record” a fost la Rapid, în perioada 2002-2003, când a strâns 571 de zile și a reușit să câștige titlul, ultimul din ”vitrina” giuleștenilor. La Dinamo a bifat cinci ”mandate”, dar nu a reușit să strângă mai mult de 428 de zile.