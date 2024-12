Șumudică, tiradă la flash-interviu și detalii din contract: "Nu stau unde nu sunt dorit! Trebuie să-mi fac bagajele dacă se întâmplă asta"

Rapid a câștigat fără emoții în Giulești. Aaron Boupendza, Constantin Grameni și Xian Emmers au marcat pentru formația pregătită de Marius Șumudică.

Marius Șumudică: "Trebuie să nu fiu la mai mult de 4 puncte de play-off. Dacă sunt la 5, trebuie să-mi iau bagajele"



Rapid este lider în grupa A din Cupa României, cu 6 puncte în două meciuri, iar în campionat se află pe locul 8, la două lungimi de ultima poziție de play-off.



După meci, Marius Șumudică și-a început discursul de la flash-interviu cu un mesaj pentru familia Duckadam: "Vreau să transmit condoleanțe familiei Duckadam. O pierdere enormă pentru fotbalul românesc și nu numai. Un om extraordinar, l-am cunoscut, am fost colegi ca analiști. Sunt momente grele. Doresc putere familiei să treacă peste acest moment. Condoleanțe și Dumnezeu să-l odihnească!".



Ulterior, Șumudică a comentat victoria contra lui CS Afumați și a ținut să le dea o replică celor care sunt nemulțumiți de jocul Rapidului. Tehnicianul a dezvăluit în ce condiții poate fi demis de conducere încă din această lună.



"Referitor la joc, cred că am făcut un joc plăcut, am avut o sumedenie de ocazii, am marcat, cred că am lovit și bara porții de trei ori. Sunt mulțumit de faza ofensivă. E adevărat că am întâlnit un adversar inferior, dar ajungem la 8 meciuri fără înfrângere cu un golaveraj de 15-2. Au câștigat în încredere și jucătorii care nu prea jucau. Mi-au plăcut toți azi, au intrat foarte bine și au demonstrat că merită să facă parte din acest grup.



Am vorbit cu ei să nu fie relaxați. Și eu, și Cristi Săpunaru a venit în cabină. Toată lumea a fost alături de ei. Le-am spus înainte de jocul ăsta. Veniseră supărați după acel semieșec, dar veți vedea cât ne va ajuta punctul câștigat cu Petrolul. Punctul e punct. Nu mai contează, de multe ori în viața unui fotbalist tot plâng fotbaliștii că joacă o dată la trei zile, dar acest lucru îți dă șansa să treci peste ce ai făcut rău.



Azi am câștigat moral. Avem două zile doar, practic mâine recuperare, poimâine antrenament și călătorim la Sepsi. Eu sunt stupefiat de ceea ce se întâmplă cu aceste delegări. Practic, următoarea echipă eu o deschid vineri, am doar două zile între, mai și călătoresc, apoi joc ultimul în etapa cealaltă, luni. Am 11 zile, putem să sărbătorim Crăciunul cred. Dacă ne dă 11 zile... eu nu o să le dau atâta vacanță.



Asta este, ne conformăm și sperăm să acumulăm puncte până pe data de 21 decembrie. Dacă vom reuși să fim pe loc de play-off și calificați în sferturile de finală ale Cupei României, este un prim obiectiv intermediar îndeplinit.



Atenție, eu trebuie să nu fiu la mai mult de 4 puncte de play-off. Dacă sunt la 5, trebuie să-mi iau bagajele. Sper să fiu în play-off, pe loc de play-off, pe data de 21. Voi încerca.



Contractul l-am semnat cu ochii închiși. Nu m-a interesat ce scrie. După am văzut că există acea clauză. Te gândești la orice, se poate întâmpla orice. Eu nu stau nicăieri unde nu sunt dorit. Eu am o relație specială cu patronii, m-am bucurat de sprijinul dânșilor până în momentul de față. Mai departe, rezultatele vorbesc. De 8 etape suntem neînvinși. Cred că asta spune tot. Când am preluat echipa, am preluat-o de la 7 puncte de play-off, de pe locul 14. Acum suntem la 2 puncte de play-off, ne batem.

Toată lumea e nemulțumită că facem egaluri, am văzut că și comentatorii zic asta. Vreau să le spun oamenilor care vor spectacol că în momentul în care câștigi un punct poți câștiga campionatul cu el sau poți evita retrogradarea. Punctul e punct. Noi am luat punct la FCSB. Ce ar fi vrut lumea? Să mă desfac cu FCSB și să iau 6 ca Dinamo? Și cu FCSB puteam câștiga, am avut ocazii clare. La CFR, noi am avut primele ocazii. Ce ar fi vrut lumea, să mă desfac la CFR? Uite, CFR a bătut la Craiova fără drept de apel. Am făcut egal cu Petrolul, echipă din play-off. Eu am făcut egal cu echipele din play-off. Ce vrem acum? Să transformăm Rapidul, după 12 ani de secetă, într-o echipă campioană peste noapte de Șumudică? Eu nu pot să fac lucrul ăsta și nu o să promit niciodată", a spus Șumudică.

Clasamentul din Superliga României