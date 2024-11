Cu un prim 11 solid la Botoșani, Rapid a deschis scorul în minutul 35 prin Aaron Boupendza, care și-a trecut în cont prima reușită după transferul în România. Rareș Pop a majorat avantajul giuleștenilor și a stabilit scorul final în minutul 52.

Marius Șumudică nu a primit nicio întrebare la Botoșani: "V-ați culcat, gata?"

La conferința de presă de la Botoșani, Șumudică a remarcat creșterea fizică a jucătorilor de la Rapid, le-a urat adversarilor să se mențină în prima ligă și a transmis că va trata Cupa României cu mare seriozitate.



"Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus. Se vede că urcăm din punct de vedere fizic, arătă din ce în ce mai bine și în duelurile câștigate. A fost nevoie de puțin timp.



Cred că în prima repriză am dominat jocul. N-au avut nicio ocazie de gol, nici n-au ajuns la poartă. A doua repriză am început-o cu trac, voiam să conservăm rezultatul. Vedeți și dumneavoastră ce surprize sunt în Cupa României. Tocmai de aceea mi-am dorit din suflet să nu schimb foarte mult. Am schimbat doar pe N'Jie, Petrila și Siegrist, 3 schimbări față de primul 11 din ultimele partide.



În a doua repriză, am avut o sumedenie de contraatacuri pe care trebuia să le tratăm mai ok. Nu-mi aduc aminte de nicio ocazie clară a gazdelor. Îmi felicit echipa, felicit fanii care au făcut drumul de la București. O mare parte din ei cred că sunt și cei din Moldova, de aici.



Doresc Botoșaniului să rămână în prima ligă pentru că este o echipă ok, care a făcut rezultate în ultimul timp și cred că are potențialul acesta", a spus Marius Șumudică.



Șumudică a stat mai puțin de două minute la conferința de presă. Antrenorul nu a primit nicio întrebare, iar la plecare a întrebat ironic: "V-ați culcat, gata?".

Ce urmează pentru Rapid în Cupa României



4 decembrie: CS Afumați - Rapid

18 decembrie: Rapid - CFR Cluj



* Datele exacte ale următoarele meciuri din Cupa României nu au fost încă stabilite



Clasamentul în grupa A din Cupa României