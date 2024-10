Marius Ștefănescu (26 de ani) a marcat două goluri pe Arena Națională și spune că recent a traversat o perioadă dificilă. Atacantul a declarat că s-a adaptat la FCSB, dar nu a reușit să arate acest lucru și pe teren.



Ce a declarat Marius Ștefănescu după Dinamo - FCSB 0-4



Ștefănescu spune că va încerca să revină în prim-plan la FCSB în perioada următoare: "Am fost mai dornici, am alergat mai mult. La final s-a văzut acest lucru. Îmi doresc să înscriu la fiecare meci. Mă bucur că în această seară am marcat două goluri, sper să o țin așa. Dacă așa au decis antrenorii (n.r să joace mai puțin), respect decizia și îmi fac treaba atunci când îmi vine șansa.



Toată lumea mă știa din perioada de la Sepsi, când marcam, nu am traversat o perioadă bună. Când nu marchezi, toată lumea își pune un semn de întrebare și te critică. Cel mai important e să fiu tare. Nu a fost o problemă de adaptare, nu am avut reușite. Când nu ai reușite, așa se întâmplă. E o perioadă grea pentru noi, ne dorim să câștigăm etapa viitoare la Craiova. În aceste meciuri tari îți arăți valoarea", a spus Marius Ștefănescu, la finalul partidei Dinamo - FCSB.



Marius Ștefănescu nu mai reușise să înscrie de la victoria cu RFS, scor 4-1, pe 26 septembrie.



Dinamo, umilită de FCSB în Cupa României



La pauză, scorul a fost egal în derby-ul Dinamo - FCSB, scor 0-0. Totul s-a spulberat pentru "Câini" în repriza secundă.



FCSB a marcat patru goluri în partea secundă. Alexandru Băluță, Luis Phelipe și Marius Ștefănescu, cu o "dublă", au marcat golurile oaspeților în acest meci.



Din 2021 nu a mai reușit Dinamo să câștige un meci împotriva rivalilor de la FCSB.