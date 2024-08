Echipa din Ghencea a întâlnit-o pe Chiajna pe Concordia în prima rundă din formatul Cupei României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, iar meciul a continuat în prelungiri. Doar că nici în cele 30 de minute adiționale nu s-a marcat, motiv pentru care totul s-a decis la loteria penalty-urilor.

Bălan, Roșu, Lazăr și Ghimfus au înscris pentru ilfoveni, în timp ce Rasdan a făcut-o pentru steliști: David și Popa au ratat de la 11 metri

Daniel Oprița nu a trecut peste eliminarea din cupă: ”Asta le-am spus”

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a mărturisit că le comunicase elevilor săi importanța jocului din Cupa României și a mai evidențiat și faptul că își dorea mult chiar să treacă de grupele competiției.

”Am spus că este cel mai important meci din începutul sezonului, le-am spus că de aici trebuie să plecăm cu victorie orice ar fi. A fost dorință, am încercat, când am ratat acea ocazie mi-am dat seama că nu e ziua...

Nu ai cum să ratezi așa ceva, din 5 metri. Cupa era o competiție care ne mai ținea în viață, ne doream să mergem pe ambele fronturi, în cupă puteai să joci meciuri cu echipe de Liga 1.

Puteai să treci într-o conjunctură favorabilă și de grupe. Asta ne doream, nu am dormit nici foarte bine, am stat cu gândul acolo pentru că am avut meciul în mână”, a spus Daniel Oprița, potrivit iamsport.ro.

Pentru Steaua urmează meciul cu CSM Reșița de marți, 20 august, de la ora 19:00.