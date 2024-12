Oltenii s-au deplasat miercuri seară pe ”Ilie Oană”, pentru meciul care a contat în etapa #2 din Cupa României, la finalul căruia Universitatea Craiova a obținut toate cele trei puncte.



Alex Mitriță laudă un jucător de la Universitatea Craiova: ”E valoros! Are calitate”



După meci, Alex Mitriță l-a remarcat pe Ștefan Bană, puștiul de 20 de ani de la Universitatea Craiova care și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 56 al confruntării.



De asemenea, Mitriță a precizat și că oltenii au fost mai punctuali în atac și au marcat la singurele două faze.



”Am suferit şi am luat cele trei puncte, cele mai importante de azi şi ne gândim la meciul următor. Am avut două faze din care am marcat. De obicei aveam nevoie 10 faze să marcăm, de data asta am avut două şi am marcat.



Mister îi dă încredere lui Bană, e tânăr, valoros, se vede că are calitate, dar să nu i se urce la cap, că vor veni şi rezultatele. Ne gândim să luăm fiecare meci în parte, ne gândim la meciul de peste trei zile şi o luăm pas cu pas”, a spus Alex Mitriță după meci.



Costel Gâlcă e categoric după Petrolul - Craiova: ”Mai eficienți”



”Era important pentru noi să câștigăm astăzi, să avem opțiuni pentru a ne califica în Cupa României. A fost un meci destul de greu. Petrolul nu ne-a lăsat să avem destule spații, însă am reușit să câștigăm.



Am fost mai eficienți, am avut un echilibru defensiv mult mai bun față de alte meciuri. Am spus-o și înainte, toți care fac parte din lot au șansa să joace și în Cupă și în campionat.



Bană a muncit foarte mult, a fost prezent în careu și a reușit să și marcheze. Mă bucur pentru el. Am spus de la început că dorim să câștigăm Cupa României.



Nu vreau să mai vorbim de rezultatul de la Buzău, nu mai vreau să ne uităm înapoi, trebuie doar înainte. Sper să facem un meci perfect în apărare și în weekend, tot cu Petrolul și să câștigăm cele trei puncte”, a spus Costel Gâlcă.



