FRF a anunțat pe site-ul oficial că miercuri, 12 iulie, de la ora 18:00 (excepție meciul de la Cernavodă, disputat la 20:00), s-au jucat primele partide din Cupa României - faza regională. Noul format al competiției presupune, în faza națională, grupe în care însă nu joacă toate echipele între ele!

Rezultatele din Cupa României, faza regională - etapa 1

REGIUNEA 1 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

AS Victoria Horia (Neamț) vs ACS Unirea Curtești (Botoșani) 1-2, AS USV Iași (Iași) vs AS Victoria Horia – 15 iulie, ACS Unirea Curtești vs AS USV Iași – 19 iulie

Grupa 2

ACS Gauss Bacău (Bacău) vs CSM Vaslui (Vaslui) 0-8, CSO Viitorul Liteni (Suceava) vs ACS Gauss Bacău – 15 iulie, CSM Vaslui vs CSO Viitorul Liteni – 19 iulie

REGIUNEA 2 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii (Cluj) vs AS Ardealul Crișeni (Sălaj) 4-1, CS Diosig-Bihardioszeg (Bihor) vs ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii – 15 iulie), AS Ardealul Crișeni vs CS Diosig-Bihardioszeg – 19 iulie

Grupa 2

CS Academica Recea (Maramureș) vs AFC Știința Beltiug (Satu Mare) 1-8, CS Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) vs CS Academica Recea – 15 iulie, AFC Știința Beltiug vs CS Minerul Rodna – 19 iulie

REGIUNEA 3 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 2)

Grupa 1

AS Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc (Harghita) vs CS Inter Cristian (Brașov) 1-2, AFC ASA Tg. Mureș (Mureș) vs AS Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc – 15 iulie, CS Inter Cristian vs ASA Tg. Mureș – 19 iulie

Grupa 2

ACS Stăruința Zagon (Covasna) vs ACS FC Avrig (Sibiu) 0-2, ACS Industria Galda (Alba) vs ACS Stăruința Zagon – 15 iulie, ACS FC Avrig vs ACS Industria Galda – 19 iulie

REGIUNEA 4 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

CS Vulturii Fărcășești (Gorj) vs CSC Voința Mașloc (Timiș) 2-1, CS Gloria al Orașului Geoagiu (Hunedoara) vs CS Vulturii Fărcășești – 15 iulie, CSC Voința Mașloc vs CS Gloria al Orașului Geoagiu – 19 iulie

Grupa 2

ACS Viitorul Arad (Arad) vs CS Magica Balta Caransebeș (Caraș-Severin) 6-1, ACS Recolta Dănceu (Mehedinți) vs ACS Viitorul Arad – 15 iulie, CS Magica Balta Caransebeș vs ACS Recolta Dănceu – 19 iulie

REGIUNEA 5 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

ACS Speed Academy Pitești (Argeș) vs CS Rapid Buzescu (Teleorman) 1-0, SCM Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) vs ACS Speed Academy Pitești – 15 iulie, CS Rapid Buzescu vs SCM Râmnicu Vâlcea – 19 iulie

Grupa 2

ACS Iris Titulescu (Olt) vs ACS Roberto Ziduri (Dâmbovița) 2-4, CS Avântul Pielești (Dolj) vs ACS Iris Titulescu – 15 iulie, ACS Roberto Ziduri vs CS Avântul Pielești – 19 iulie

REGIUNEA 6 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

CSL Ștefăneștii de Jos (Ilfov) vs CSM Fetești (Ialomița) 1-1, CSO Boldești-Scăeni (Prahova) vs CSL Ștefăneștii de Jos – 15 iulie, CSM Fetești vs CSO Boldești-Scăeni – 19 iulie

Grupa 2

ACS FC Dinamo București (București) vs AS Luceafărul Trestieni (Giurgiu) 4-2, ACS Viitorul Ileana (Călărași) vs ACS FC Dinamo București – 15 iulie, AS Luceafărul Trestieni vs ACS Viitorul Ileana – 19 iulie

REGIUNEA 7 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

CS Axiopolis Cernavodă (Constanța) vs CS Victoria Traian (Brăila) 6-2, ACS Team Săgeata – Buzău (Buzău) vs CS Axiopolis Cernavodă – 15 iulie), CS Victoria Traian vs ACS Team Săgeata – Buzău – 19 iulie

Grupa 2

CS Voința Cudalbi 2015 (Galați) vs ACS Hamangia Baia (Tulcea) 3-1, CSM Adjud 1946 (Vrancea) vs CS Voința Cudalbi 2015 – 15 iulie, ACS Hamangia Baia vs CSM Adjud 1946 – 19 iulie

Calendarul Cupei României, sezonul 2023-2024

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 12 / 15 / 19 iulie 2023

Finale: 22 iulie 2023

FAZA NAŢIONALĂ

Turul I: 2 august 2023

Turul II: 9 august 2023

Turul III: 16 august 2023

Play-off: 30 august 2023

Faza grupelor, etapa 1: 27 septembrie 2023

Faza grupelor, etapa 2: 1 noiembrie 2023

Faza grupelor, etapa 3: 6 decembrie 2023

Sferturi de finală: 3 aprilie 2024

Semifinale: 24 aprilie 2024

Finala Cupei României: 15 mai 2024

Info: FRF

Foto: Suporter Șoimii - Axiopolis Cernavodă / Victor Cojocaru (Foto Sport)

Video: Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă