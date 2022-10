Totul despre adversara FCSB din Conference League. Silkeborg IF, antrenată de un fost campion european   

SILKEBORG IF

Data înființării - 1917 / a devenit club profesionist în 1982, când a fost înființată compania SIF Football Support A/S, care s-a transformat în SIF Football Invest A/S și administrează acum clubul / primul sezon petrecut în prima divizie a fost în 1987

Denumirea completă / supranume / culori - Silkeborg Idaetsforening, prescurtare SIF / "De Rode" ("Roșii"), "Sohojlandets Helte" ("Eroii din Sohojlandet") / albastru, roșu și alb

Stadion

Jysk Park, Silkeborg, Danemarca / inaugurat în iulie 2017 / 10.000 de locuri, gazon artificial / cost de construcție - 17.5 milioane de euro

Oraș



Silkeborg, situat în mijlocul Peninsulei Iutlanda, pe Râul Gudena / așezare înființată în secolul al 15-lea, pe locul unei mănăstiri, a unui castel și a unei ferme agrigole / Regiunea Sohojlandet este una dintre cele mai înalte din Danemarca și cuprinde peisaje pitorești cu lacuri și păduri protejate de fac și laur / 49.747 locuitori / atracții turistice - Silkeborg Museum, parcul acvatic Aqua, Centrul Istoric, vasul cu aburi Hjejlen, Museum Jorn, sanatoriul Silkeborg Bad, punctul panoramic Himmelbjerget, fântânile arteziene Silkeborg Langso, portul turistic Indelukket

Antrenor



Kent Nielsen / danez / a jucat ca fundaș central la Bronshoj (1980-1986), Brondby (1987-1989), Aston Villa (1989-1991), Aarhus GF / are 54 de selecții și 3 goluri pentru naționala Danemarcei, cu care a câștigat Euro 1992, jucând patru meciuri la turneul final, inclusiv în ultimul act contra Germaniei (2-0). A mai participat la CM 1986 și JO 1988 / ca antrenor le-a pregătit pe Aarhus GF (2000), Horsens (2001-2008), Brondby (2009-2010), Aalborg BK (2010-2015), Odense BK (2015-2018) și Silkeborg (2019-2022), fiind campion în Superliga daneză (2013-2014) și câștigător al Cupei Danemarcei (2013-2014)

Valoare lot - 11.35 milioane de euro (față de FCSB, 35.80 milioane euro)

Cei mai valoroși jucători



Sebastian Jorgensen (2 milioane de euro / 22 de ani), Kasper Kusk (700.000 de euro / 30 de ani), Mark Brink (700.000 de euro / 24 de ani), Tobias Salquist (700.000 de euro / 27 de ani), Lukas Engel (600.000 de euro / 23 de ani), Anders Klynge (600.000 de euro / 21 de ani) / Din tabăra FCSB, cei mai bine cotați sunt Darius Olaru (5.5. milioane de euro / 24 de ani), Octavian Popescu (4 milioane de euro / 19 ani), Florinel Coman (3 milioane de euro / 24 de ani), Risto Radunovic (1.5 milioane de euro / 30 de ani), Andrei Cordea (1.5 milioane de euro / 23 de ani) și David Miculescu (1.5 milioane de euro / 21 de ani)

Palmares intern - campioană (1993-1994) și vicecampioană (1997-1998) a Danemarcei, ocupantă de trei ori a locului al treilea în prima divizie (1994-1995, 2000-2001, 2021-2022) / câștigătoare (2000-2001) și finalistă (2017-2018) a Cupei Danemarcei

Cele mai bune rezultate din cupele europene



Câștigătoare a Cupei Intertoto (1996), când a trecut de o grupă cu Sporting Charleroi (Belgia / 4-2), Zaglebie Lubin (Polonia / 0-0), SV Ried (Austria / 3-0) și Conwy United (Țara Galilor / 3-0), apoi eliminând pe FC Ural Yekaterinburg (Rusia / 0-1, 2-1) și HNK Segesta Sisak (Croația / 0-1, 2-1) / calificarea în grupele Conference League (2022-2023)

Sezonul trecut - locul al treilea în Superligaen, cu 49 de puncte în 32 de meciuri, după FC Copenhaga (68p) și Midtjylland (65p) / a fost eliminată în turul 3 al Cupei Danemarcei de Horsens (2-3)

Situația actuală



locul patru în Superligaen, cu 19 puncte în 11 meciuri, după Nordsjaelland (23p), Randers (22p) și Viborg (20p), dar înainte lui Aarhus (16p), FC Copenhaga (15p) și Midtjylland (14p) / a învins pe Naestved BK în turul al treilea al Cupei Danemarcei (3-0) / a fost eliminată de HJK Helsinki (1-1, 0-1), în play-off-ul Europa League, apoi a fost repartizată direct în grupa de Conference League, unde a pierdut cu Anderlecht (0-1) și West Ham United (2-3)

Finanțare



SIF Football Invest A/S, compania care administrează clubul este condusă de CEO-ul Kent Villadsen Madsen, are acțiunile listate la bursă și mai deține proprietăți imobiliare și o fabrică de hârtie / primăria Silkeborg a ajutat la finanțarea construcției noului stadion / compania Jysk, care are 28.400 de angajați, inclusiv în România, și o cifră de afaceri de 4.3 miliarde de euro, este principalul sponsor al clubului, alături de Jyske Bank, care are sediul în oraș și este a treia cea mai mare bancă din țară

Particularități ale lotului

Toți membrii staff-ului tehnic și 24 din cei 28 de componenți ai lotului sunt danezi, printre stranieri găsindu-se doar nordici, respectiv un norvegian, un islandez, un suedez și un armean născut și crescut la Stockholm / în lot se găsesc doi internaționali danezi (Kasper Kusk, Nicklas Helenius), un jucător cu meciuri pentru națioanala Islandei (Stefan Teitur Thordarson), altul pentru Suedia (Robert Gojani) și un internațional armean (Andre Calisir), dar și mai mulți internaționali de juniori și tineret danezi / cel mai înalt fotbalist din lot este portarul Oscar Hendval (196cm), iar cel mai scund este mijlocașul central Robert Gojani (174cm) / au o echipă solidă și omegenă, dar care este vulnerabilă în fața unui adversar care combină mărunt și verticalizează neașteptat, între liniile sale de apărare



Primul "11" probabil

Nicolai Larsen - Oliver Sonne, Tobias Salquist, Joel Felix, Lukas Engel - Stefan Thordarson, Mark Brink, Andres Klynge - Kasper Kusk (Sebastian Jorgensen), Nicklas Helenius, Soren Tengstedt

Foto - Silkeborg IF (FB)