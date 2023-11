Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce gazdele au avut avantaj de două goluri, după 33 de minute. Oaspeții au revenit, după reușitele lui MacDonald și Duk.

În urma acestui rezultat, Aberdeen a rămas pe locul trei în grupa G, cu trei puncte, în timp ce HJK este pe ultima poziție, cu două puncte, ambele echipe neavând șanse de calificare.

La scorul de 2-1, arbitrul a oprit meciul pentru câteva minute, după ce fanii lui Aberdeen au început să arunce cu bulgări de zăpadă în portarul gazdelor.

În minutul 76 a avut loc un nou moment neașteptat. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să iasă de pe teren, pentru a permite utilajelor specializate să îndepărteze zăpada de pe gazon.

HJK vs Aberdeen takes an unexpected turn as the referee orders everyone off the pitch so a giant version of Robot Wars On Ice can begin. OH MY GOD THSTS CHAOS 2’S ENTRANCE MUSIC pic.twitter.com/4sYqchsdeD