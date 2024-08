Ardelenii au primit vizita ciprioților joi seară pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Dan Petrescu s-a impus cu 1-0.

Românul de la Pafos a reacționat sincer după eșecul cu CFR Cluj

Vlad Dragomir e cotat la 1.2 milioane de euro de site-urile de specialitate și joacă pentru Pafos din august 2021. Până în mai 2026 mai are mijlocașul central contract cu ciprioții, pentru care a fost integralist în toate meciurile din acest început de sezon.

După CFR Cluj - Pafos 1-0, Vlad Dragomir a reacționat sincer.

”Ştiam că o să întâlnim un adversar puternic. Ştiam că este organizat în apărare. Cunoşteam faptul că va fi un meci tare, dar va fi un joc de foc în Cipru. A fost un sentiment frumos să joc în România. Nu am mai fost de mult timp acasă. Mă bucur că familia şi neamurile au fost la meci. Acum urmează să ne pregătim pentru jocul retur.

Cu siguranţă şi în Cipru sunt jucători foarte buni. In special în zona de atac. Sunt foarte mulţi brazilieni si portughezi în Cipru, pe segmentul ofensiv. Play-off-ul din Cipru, din campionat, e un pic asemănător cu cel de aici.

(n.r. Iţi pare rău că nu ai jucat în România până acum?) Da, ok. Au fost oferte şi din România. Au fost discuţii în tot timpul ăsta. Am avut oferte şi din altă parte, nu numai din România. Pur şi simplu s-a întâmplat şi am ales să joc în altă parte”, a spus Vlad Dragomir după meci.

Returul dintre CFR Cluj și Pafos va avea loc săptămâna viitoare joi, 29 august, de la ora 20:00, pe ”Aplhamega Stadium” din Kolossi. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.