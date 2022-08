FCSB s-a calificat în grupele unei competiții europene după o pauză de 5 ani. După o înfrângere pe Arena Națională, 1-2, în fața lui Viking, roș-albaștrii au reușit să câștige în Norvegia, 3-1, golul decisiv fiind marcat de Risto Radunovic (30 ani) din penalty, la ultima fază a jocului.

La finalul meciului, Morten Jensen (42 ani) a mărturisit că a văzut un oficial al FCSB-ului care se îndrepta către vestiarul arbitrilor cu 5 pungi de cadouri în mână.

La auzul acestor declarații, Nicolae Dică (42 ani) i-a reamintit tehnicianului norvegian că FCSB a dominat ambele manșe și că fiecare club din Europa oferă un cadou simbolic arbitrului, după ce partida se încheie.

Dică: „Am jucat două meciuri cu ei și ne-am creat vreo 15 ocazii de a marca!”

„Nu am văzut, dar din ce știu eu, fiecare club oferă arbitrului o pungă cu un fular, o siglă, o carte despre club. Mă gândesc că nu le-au dat altceva. Și dacă te duci, nu poți să te duci cu punga în mână la arbitru să vadă toată lumea.

Am jucat două jocuri cu ei și ne-am creat vreo 15 ocazii de a marca și cu o posesie de 70%. Au fost două meciuri în care am dominat clar adversarul. Nu am reușit să câștigăm la București, dar meritam să câștigăm. Acolo la fel, chiar dacă am înscris în minutul 90, am marcat două goluri și am mai avut vreo 5 ocazii mari de a marca”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Hermannstadt.

Acuzele antrenorului lui Viking

„Eram pe drumul către vestiarul arbitrilor, chiar în fața zonei mixte, când un reprezentant al lui FCSB a venit cu cinci pungi de cadouri.

Când s-a întors, mai avea doar una singură. Au fost patru arbitri la meci, deci am fost foarte surprins.

Toată lumea cu care am vorbit despre asta crede că a fost un lucru ciudat, așa că probabil le vom face o mică observație celor de la UEFA”, a declarat Jensen, conform presei norvegiene.