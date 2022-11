Polonezii au reuşit prima lor victorie la turneul din Qatar, după remiza cu Mexic (0-0), prin golurile marcate de Piotr Zielinski (minutul 39) și Robert Lewandowski (minutul 82), în timp ce saudiţii avut şansa de a reveni în meci, dar au

Polonia a învins pentru a cincea oară Arabia Saudită în tot atâtea meciuri, precedentele cinci întâlniri fiind amicale, toate în Arabia Saudită.

Ultimele partide din grupă se vor juca pe 30 noiembrie, Polonia - Argentina (Stadium 974 - Doha, 21:00) şi Arabia Saudită - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).

Clasament

1. Polonia 4 puncte

2. Argentina 3 puncte

3. Arabia Saudită 3 puncte

4. Mexic 1 punct

În timpul partidei, un suporter arab a fost surprins într-o ipostază virală, dându-și tricoul Arabiei Saudite jos pentru cel cu Polonia și bucurându-se fără limite la golul marcat de Robert Lewandowski.

This Saudi Arabian fan switched to Poland after seeing Lewandowski goal ni sha???????? pic.twitter.com/iIARDAeWzm