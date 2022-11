Gary Lineker a reacționat imediat după Anglia - SUA: "Slab! Asta este marea mea întrebare"

După 6-2 contra Iranului, în primul meci, fanii englezi s-ar fi așteptat la un recital și în partida cu SUA, însă americanii au oferit o replică solidă, fiind foarte periculoși în multe momente ale jocului și chiar lovind transversala în prima repriză, prin Pulisic.

Gary Lineker (61 de ani), fostul mare internațional englez, a reacționat imediat după fluierul final, catalogând prestația jucătorilor drept una slabă. De asemenea, fostul atacant a lansat o întrebare cu trimitere către selecționerul Gareth Southgate.

"Prestație slabă din partea Angliei, dar asta se întâmplă la Cupele Mondiale în anumite faze ale competiției.

Marea întrebre este, în condițiile în care avem un lot atât de talentat, dacă managerul va putea să schimbe lucrurile în bine cu tactica și schimbările sale atunci când lucrurile nu merg", a scris Gary Lineker, pe Twitter.

Anglia este prima în grupa A, cu 4 puncte, urmată de Iran (3p), SUA (2p) și Țara Galilor (1p).

În ultima rundă, Anglia va înfrunta Țara Galilor, în timp ce Iran și SUA se vor duela pentru calificare.

