Contraperformanță istorică pentru Youssef En-Nesyri în semifinala Franța - Maroc! De câte ori a atins mingea atacantul

Youssef En-Nesyri, atacant cu 2 goluri marcate la actuala ediție a Campionatului Mondial, a bifat o contraperformanță istorică în semifinala pierdută de echipa sa, Maroc, 0-2 cu Franța.

Astfel, vârful în vârstă de 25 de ani, care a fost titular, a atins mingea doar de trei ori pe parcursul celor 66 de minute jucate!

În sfertul 1-0 cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, En-Nesyri, legitimat la Sevilla, a fost marcatorul golului calificării Marocului, care a devenit astfel prima țară africană și arabă din istorie prezentă în semifinalele Campionatului Mondial.

După cele trei atingeri, cele mai puține pentru un fotbalist care a jucat măcar o repriză într-un meci de Mondial, atacantul a fost schimbat în minutul 66 de selecționerul Walid Regragui.

3 - Youssef En-Nesyri had three touches against France, the fewest on record (since 1966) by any player to play 45+ minutes in a World Cup match. Isolated. pic.twitter.com/4fOgBC1FMt