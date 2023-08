„Nu l-ați văzut în ultimii 15 ani!” Chiellini a vorbit despre impactul lui Leo Messi în MLS

Superstarul argentinian a ales-o pe Inter Miami în această vară, echipă cu care a semnat din postura de fotbalist liber de contract. Leo Messi a debutat cu succes în tricoul noii sale echipe, ajungând la cinci goluri marcate și un assist în trei meciuri jucate.

Fundașul italian Giorgio Chiellini, care evoluează la LAFC în prezent, tot în MLS, a vorbit într-o conferință de presă despre Leo Messi, cu care s-a confruntat în perioada în care amândoi evoluau în Europa. Chiellini a dezvăluit că nu este surprins de prestațiile bune ale lui Leo Messi și le-a transmis celorlalte echipe că ar trebui să depună mai multe eforturi dacă speră să îl poată opri.

„Nu am fost surprins. Problema e că probabil această ligă e surprinsă. Cred că ar trebui să facă ceva mai bun dacă vor să îl oprească pe Messi. Dacă aveți senzația că Messi este un jucător normal faceți o mare eroare. Înseamnă că nu l-ați văzut în ultimii 15 ani.

Dacă Sergio Busquets are mingea și nu îl marchezi pe Messi... poate nu aveți televizor acasă. Mă aștept la puțin mai multă presiune din partea celorlalte echipe”, a declarat Giorgio Chiellini conform sportskeeda.com.

