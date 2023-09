Fundașul brazilian și-a pierdut postul de titular sub comanda lui Cristiano Bergodi, astfel că a fost lăsat de giuleșteni să plece la Gaziantep. Junior Morais a fost dorit de Marius Șumudică la echipă, alături de Florin Niță, iar vineri dimineață a zburat spre Turcia.

Junior Morais, declarație de dragoste pentru Rapid la plecarea spre Gaziantep

Junior Morais a vorbit despre decizia de a reveni la Gaziantep, dar și despre aventura sa la Rapid, club pe care a declarat că îl iubește. Mai mult, brazilianul a dezvăluit că se va întoarce în România după ce se retrage din fotbal.

„Pentru mine a fost un lucru foarte important să merg din nou acolo. Merg să ajut echipa și pe Șumudică, să ieșim din situația asta, să poată rămâne Gaziantep în prima ligă. Sincer să fiu nu credeam că va mai veni oferta asta, dar a venit și sunt pregătit să merg acolo și să fac o treabă frumoasă.

Primul pas a fost că m-a lăsat Rapid să plec, dacă nu mă lăsau nu aveam cum să plec, sunt foarte bucuros. Am lucrat mult timp cu Șumudică, e un antrenor foarte bun, pentru mine e o mare plăcere să merg din nou să lucrez cu el. Nu e vorba m-a nemulțumit statutul de rezervă la Gaziantep, cât am stat la Rapid am făcut o treabă foarte frumoasă, iubesc Rapidul foarte mult, acum a venit șansa asta, m-au lăsat să plec și sunt foarte bucuros.

Relația cu Cristiano Bergodi a fost foarte ok, nu am avut nicio treabă cu dânsul, le doresc multă baftă. Rapid are echipă foarte bună, a demonstrat asta, m-aș bucura să ia campionatul. Cu siguranță îmi va fi dor de fanii din Giulești, acolo e ceva deosebit, greu să vezi o echipă atât de iubită. Le-am spus să îmi țină un tricou de campion.

Va fi frumos să joc într-un campionat puternic cum e Turcia, pentru mine e un pas foarte important și pe final de carieră. Normal că mă mai întorc în România, aici rămân. Am făcut față și la Rapid, vreau să fac și acolo. O să îmi fie dor de tot”, a declarat Junior Morais la plecarea din țară.

Junior Morais a evoluat pentru Gaziantep din iulie 2019 până în 2021, când a semnat cu Rapid, din postura de fotbalist liber de contract.