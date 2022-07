Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, fostul mare decar al lui Manchester United va fi noul antrenor al americanilor de la DC United, formație pentru care a și jucat între 2018 și 2020.

Ar fi a doua experiență a lui Rooney ca antrenor, după cea de la Derby County, formație care a retrogradat în eșalonul al treilea din Anglia la finalul sezonului precedent.

Wayne Rooney set to be appointed as new DC United manager, as per @MLSist scoop. Agreement now in place - after Rooney’s decision to leave Derby County days ago. ???????????? #MLS

Contracts being prepared - Rooney joined DC United as player in 2018 and he’s now back as head coach. pic.twitter.com/kxKH9ccNew