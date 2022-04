A fost primul trofeu cucerit de PSV după șapte ani și prima Cupă a Olandei pentru clubul din Eindhoven după zece ani. Jucătorii care vor fi antrenați din sezonul următor de celebrul Ruud van Nistelrooy s-au fotografiat, după meci, cu trofeul și cu celebrele... halate de baie.

PSV - Ajax 2-1 | Sărbătoare în halat! Tradiția ciudată a olandezilor

În Olanda, câștigătorii Cupei nu sunt premiați cu tricouri de campioni, așa cum se întâmplă în alte campionate, ci cu halate de baie. Este o tradiție veche de 110 ani și provine de la Zilveren Bal, un turneu de fotbal din Rotterdam, creat în 1901, care le-a avut protagoniste pe Sparta și Feyenoord Rotterdam.

Tradiția a fost preluată și de Federația Olandeză de Fotbal pentru KNVB Cup, care acordă și astăzi halate de baie câștigătorilor. Culoarea a fost schimbată de mai multe ori în ultimii ani, în funcție de sponsorul principal al competiției.

”Trebuia să ne apărăm mult mai bine, am făcut două greșeli mari”, a spus, printre altele, antrenorul lui Ajax, Erik ten Haag.

”Nu a fost o coincidență. Sunt mândru de modul în care am jucat, după un joc intens cum a fost cel cu Leicester. Am jucat bine, am pus presiune, am câștigat multe dueluri. Am înscris după pauză, am revenit de la 1-0, este incredibil. Astăzi mergem la petrecere și apoi ne vom pregăti pentru campionat”, a spus Roger Schmidt, antrenorul lui PSV, citat de nos.nl.

Pentru PSV, acesta este a zecea Cupă a Olandei din istoria clubului și este a treia cea mai titrată echipă din istoria acestei competiții. Prima este Ajax, cu 20 de trofee, iar a doua este Feyenoord Rotterdam, cu 13 Cupe ale Olandei.

Lupta dintre cele două rivale continuă în campionat. Ajax este pe primul loc în Eredivisie, cu 72 de puncte, la patru puncte distanță de PSV, care ocupă locul doi, cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Feyenoord completează podiumul, cu 61 de puncte.