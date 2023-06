Un portughez cu aproape 150 de selecții la echipa națională este dorit de șeici în Arabia Saudită

Joao Moutinho, dorit în Arabia Saudită

După un sezon în care a bifat 31 de apariții și a oferit două pase decisive, mijlocașul „lupilor” a ajuns la 212 apariții în Premier League pentru formația de pe Molineux, a înscris de cinci ori și a dat 25 de assist-uri.

Pentru echipa națională, portughezul a jucat în 146 de partide, a marcat șapte goluri și a fost servant de 26 de ori.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Joao Moutinho.

Saudi clubs are now approaching João Moutinho as free agent. Discussions are taking place, up to the player. ???????????????? #transfers

Moutinho has multiple options and will decide in the next days/weeks. pic.twitter.com/ScIcUlkDcI