Cotat la 35 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Lionel Messi s-a retras din fotbalul european și tinde spre retragere. Cu echipa din MLS, patronată de David Beckham, starul argentinian a semnat un contract valabil până la finele sezonului 2024/25.

Toată lumea îl laudă pe Messi în MLS!

Lionel Messi a fost absent la ultimul meci (2-5 vs. Atlanta United), din cauza faptului că starul argentinian a suferit o mică accidentare de când a fost convocat la națională în vederea disputării unui meci din preliminariile CM2026.

În următoarea etapă, Inter Miami va primi vizita celor de la Toronto FC, care abia așteaptă să-l vadă pe Leo Messi în acțiune și să evolueze împotriva fostului mare jucător de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain.

„Cred că Messi va fi pregătit pentru miercuri, pentru că joacă în fața propriilor săi fani din nou. Dar și pentru că Inter nu trebuie să mai piardă puncte. Au nevoie de ele. O să fie un joc distractiv și pentru noi, dar și pentru suporteri”, a spus Victor Vazquez, un jucător de la Toronto care și-a făcut junioratul la Academia Barcelonei, citat de GOAL.

„Sperăm să-l vedem pe Messi. Cred că de când a venit la noi în campionat, munca sa a fost incredibilă. Nu doar din punct de vedere individual, dar cum a reuști să crească echipa, colegii, dar și liga”, a spus și Terry Dunfield, antrenorul interimar de la Toronto, conform aceleiași surse menționate anterior.

Messi sau Ronaldo? Kylian Mbappe dezvăluie cum și-a schimbat părerea din copilărie

După ce campionul mondial a căpătat o notorietate remarcabilă, câteva fotografii cu Mbappe din copilărie au devenit virale. În 2013, când avea doar 15 ani, actualul star al lui PSG se fotografia în camera sa ticsită cu o mulțime de postere în care apărea idolul Cristiano Ronaldo. Francezul nu s-a ferit să reitereze admirația pentru CR7 nici după ce a devenit coleg cu Lionel Messi la PSG, în 2021.

În ultimele zile, un discurs al lui Kylian Mbappe a redevenit viral. Aflat la Cupa Mondială din 2018, când Franța a ridicat trofeul, francezul dialoga cu fanii săi într-un live pe rețelele sociale și le explica modul în care și-a schimbat percepția despre disputa dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

"Îl admir pe Cristiano, am fost un mare fan al lui când eram mic, dar am început să văd apoi că și Messi e foarte bun. Când ești un mare fan Cristiano nu îți poți da seama cât de bun e și Messi, pentru că îl iubești pe CR7. Dar am crescut, iar acum îmi plac ambii", este declarația lui Mbappe care a ieșit din nou la suprafață.