Antrenorii români din Arabia Saudită au făcut spectacol sâmbătă. Primul a fost duelul dintre Mirel Rădoi și Cosmin Contra, unde Damac s-a impus cu 3-1, oferind și unul dintre autogolurile anului. Ulterior, Al-Raed a jucat în deplasarea cu Al Adalh, penultima clasată, și nu a avut probleme.

Scorul a fost deschis în minutul șapte de prelungiri ale primei reprize, prin Fouzair. În a doua repriză, Tavares a mărit avantajul din penalty, în minutul 86, iar faza a dus la „descătușarea” lui Marius Șumudică.

Marius Șumudică, în genunchi după golul marcat de echipa sa

Penalty-ul a fost acordat cu ajutorul VAR, iar tehnicianul a fost surprins pe margine în timp ce îi făcea semne arbitrului să meargă să verifice faza. După ce Tavares a marcat, camerele s-au îndreptat spre Marius Șumudică.

Antrenorul român a fost surprins în genunchi, închinându-se precum musulmanii, vizibil emoționat de deznodământul fazei. Până la final, Al-Raed a mai marcat o dată, prin Al Beshe, în minutul șapte de prelungiri.

În urma rezultatelor de astăzi, Al-Raed a urcat pe locul 9 în clasament, cu 24 de puncte obținute în 20 de meciuri, fix sub Al Taee, echipa lui Rădoi, care are 25 de puncte și Damac, echipa lui Cosmin Contra, care are tot 25 de puncte, dar un golaveraj mai bun.