Șoc în Brazilia! Santos a retrogradat pentru prima oară în istorie

În ultima etapă a sezonului, Palmeiras s-a mulţumit cu un rezultat de egalitate, 1-1, pe terenul formaţiei Cruzeiro Belo Horizonte pentru a intra în posesia titlului.

Santos a retrogradat pentru prima oară în istoria clubului!

Endrick (17 ani), noua stea în devenire a fotbalului brazilian, a deschis scorul pentru Palmeiras, în minutul 21, gazdele egalând în repriza secundă prin Nikao (80).

Echipa "verdao" a încheiat sezonul cu 70 de puncte, două în plus faţă de Gremio Porto Alegre, echipa atacantului uruguayan Luis Suarez, care a înscris o dublă la ultimul său meci în Brazilia, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, împotriva formaţiei Fluminense (3-2).

Santos, club legendar la care au strălucit Pele şi Neymar, va evolua pentru prima oară în liga secundă, în sezonul viitor, după ce s-a clasat pe locul 17 în urma eşecului suferit pe teren propriu în partida cu Fortaleza (1-2).

Această retrogradare are loc la mai puţin de un an de la decesul triplului campion mondial brazilian Edson Arantes do Nascimento "Pele", pe 29 decembrie 2022.

