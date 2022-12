Răzvan Lucescu, prima reacție după egalul cu echipa lui Dorin Rotariu: ”Trebuia să câștigăm cu 5-0”

Echipa antrenorului român a deschis scorul în minutul 26, dar a fost egalată și nu a mai reușit să marcheze golul victoriei. În echipa celor de la Atromitos, Dorin Rotariu a fost titular.

Lucescu Jr. este convins că echipa sa trebuia să câștige la scor în deplasarea de pe terenul lui Atromitos.

Răzvan Lucescu: ”Trebuia să câștigăm cu 5-0”

”Nu s-a schimbat nimic față de jocurile trecute. Îmi pare rău să vă spun, dar a fost un joc pe care trebuia să îl câștigăm cu 5-0. Am avut multe ocazii după golul din prima repriză.

Nu am închis jocul, am irosit ocaziile și nu am avut mintea limpede în careul advers. Adversarul a căpătat încredere și a găsit egalul. În ultimele 10 minute am avut mai multe situații bune, dar nu am putut înscrie. Este un joc pe care ne pare rău că nu l-am câștigat”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Fosonline.gr.

PAOK are 29 de puncte şi rămâne pe locul patru, la egalitate de puncte cu Olympiacos Pireu, dar cu golaveraj mai slab. Atromitos rămâne pe poziţia a şaptea, cu 19 puncte.