RASISMUL LOVESTE DIN NOU! Un jucator a fost eliminat dupa ce a reactionat la scandarile rasiste ale suporterilor

In ultima luna, mai multi jucatori de culoare au fost agresati verbal de suporterii echipelor adverse prin cantece rasiste. Victime ale rasismului au fost si Romelu Lukaku si Mario Balotelli in Serie A, insa cel mai recent este mijlocasul brazilian, Taison.

Jucatorul lui Sahtior a avut o iesire nervoasa in timpul meciului cu Dynamo Kiev (1-0), dupa ce suporterii echipei adverse au scandat cuvinte jignitoare la adresa lui. Taison a trimis mingea spre tribune, in minutul 77, gest ce i-a adus un cartonas rosu. Brazilianul a parasit terenul in lacrimi.

Shakhtar Donetsk's Brazilian midfielder Taison was sent off in a Ukrainian league match against visitors Dynamo Kiev on Sunday for reacting to racist insults from the crowd.

I think @UEFA is part of the problem . All these Racist clubs & Countries are not penalized enough pic.twitter.com/nKFsHYiD42