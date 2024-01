Motivul pentru care Leo Messi nu a fost prezent la gala FIFA 'The Best' pentru a-și revendica trofeul

După ce a câștigat Cupa Mondială cu Argentina la finalul anului 2022, Leo Messi a câștigat și cele două trofee individuale acordate de France Football și FIFA: Balonul de Aur și trofeul FIFA 'The Best'.

Acesta este al treilea trofeu FIFA 'The Best' pe care îl câștigă în cariera sa, devenind primul jucător din istorie care reușește o astfel de performanță remarcabilă.

Doar că Messi nu a fost prezent la gala organizată în Londra pentru a-și revendica trofeul. Motivul? Sud-americanul a început deja pregătirea cu Inter Miami pentru noul sezon și nu a vrut să lipsească, pentru a fi sigur că va fi apt înainte de noul sezon din MLS, informează jurnalistul Gaston Edul.

De asemenea, în acest an Argentina va evolua și la Copa America, unde va trebui să-și apere trofeul cucerit în 2021.

