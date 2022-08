Kevin Trapp i-a dat răspunsul final lui Manchester United: „Am primit ofertă de la un club recunoscut mondial!” 

Portarul german a fost „omul meciului” în finala cu Glasgow Rangers, câștigată de Frankfurt la loviturile de departajare, iar cluburi precum Napoli și Manchester United și-au exprimat interesul pentru el. „Diavolii roșii” au făcut o ofertă în ultimele zile în schimbul goalkeeper-ului, care a oferit un răspuns final.

Kevin Trapp a refuzat-o pe Manchester United și rămâne la Eintracht Frankfurt

Pe pagina oficială a câștigătoarei UEFA Europa League a apărut o declarație a lui Kevin Trapp, în care îi anunța pe fanii nemți că a decis să rămână în Bundesliga.

„Au fost multe informații legate de interesul lui Manchester United. Este adevărat că am primit o ofertă scrisă. Din moment ce a venit de la un club recunoscut mondial, desigur că am luat-o în considerare. Ieri am informat conducerea ambelor cluburi că am decis să rămân la Eintracht. Am scris istorie împreună și am experimentat lucruri de neuitat. Am încredere absolută în noi”, a spus Kevin Trapp.