Ianis Hagi la Fenerbahce? Prietenul lui Jose Mourinho a dat verdictul!

Giovanni Becali, impresarul lui Ianis Hagi și prieten apropiat cu Jose Mourinho, a oferit clarificări cu privire la viitorul 'Prințului', după împrumutul său la Deportivo Alaves.

Hagi, în vârstă de 26 de ani, a avut 26 de apariții pentru Alaves și a înscris două goluri și a oferit o pasă decisivă în tricoul alb-albaștrilor.

Giovanni Becali a dat verdictul în cazul lui Ianis Hagi!

Conform vorbelor lui Giovanni Becali, Ianis Hagi se va întoarce la Rangers după Campionatul European, iar viitorul său va fi decis ulterior.

Becali a negat zvonurile ce privesc un transfer la Fenerbahce și a precizat că nu există nicio discuție în acest sens și că transferul este doar o speculație. Bun prieten cu Mourinho, Becali este convins că dacă 'The special one' ar avea nevoie de un jucător, l-ar contacta.

”Nu e nicio discuţie cu Fenerbahce, dacă era vreun jucător român la Fener, eram chemat imediat. Mourinho abia ieri a început antrenamentele.

Cunosc foarte bine situaţia, în cazul în care Mourinho va avea nevoie de un jucător, m-ar pune în contact pe mine. Despre Ianis, au fost simple speculaţii. Asta nu înseamnă că dacă aş avea ofertă pentru Ianis, nu m-ar interesa. Pe 14 sunt invitat la nuntă, e un copil care a crescut în ochii noştri.

(N.r. Lui Ianis i s-ar potrvit Turcia) Da, doar numele i-ar da un culoare favorabil. Are contract cu Rangers, va merge acolo, va începe pregătirile şi după se va lua decizia, dacă îl vor împrumuta. Are un contract mai mare, e greu. Joacă câte o repriză, are nevoie de continuitate”, a declarat Giovanni Becali, conform Fanatik.